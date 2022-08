Aya Nakamura et son compagnon convoqués devant la justice pour violences réciproques

La chanteuse Aya Nakamura et son compagnon seront jugés fin novembre devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour des violences réciproques, a-t-on appris auprès du parquet et de source proche de l'enquête, confirmant une information de TF1/LCI.

L'artiste franco-malienne de 27 ans et son compagnon Vladimir Boudnikoff avaient été placés en garde à vue au commissariat de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), dans la nuit de samedi à dimanche, précise le parquet. Samedi, Aya Nakamura a quitté le domicile après une dispute, avant d'y revenir accompagnée de deux amis, selon une source proche de l'enquête. La chanteuse et le producteur ont par la suite fait appel à la police. "Il n'y a pas eu vraiment de coups, il n'y a pas eu d'étranglement, on est plus sur des dégradations d'objets", a indiqué cette source, précisant qu'ils ont été légèrement blessés. Le couple, qui a eu récemment un enfant, est ressorti libre avec une convocation devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour "violences par conjoint avec ITT de moins de huit jours" fin novembre. Artiste française la plus écoutée dans le monde, elle fait danser la planète avec des tubes comme "Djadja" (plus de 877 millions de vues sur YouTube) et "Pookie", s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Son deuxième album, "Nakamura" (2018), a changé la vie de cette artiste née à Bamako (Mali), qui a grandi à Aulnay-sous-bois, en banlieue parisienne. (Belga)