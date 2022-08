Conference League - 3e tour de qualification retour : Antwerp-Lillestrom - La fiche technique

Fiche technique de la rencontre du troisième tour de qualification de la Conference League de football entre l'Antwerp et Lillestrom, jeudi.Au Bosuil, à Anvers (Belgique) Aller 3-1 pour l'Antwerp Antwerp (Bel) - Lillestrom (Nor) 2 - 0 (repos: 1-0) Arbitre: Duje Strukan (Cro) Buts: Antwerp: Valencia (11e), Verstraete (69e) Cartes jaunes: Helland (81e), Svendsen (84e) Antwerp: Janssen (63e), Verstraete (71e) Les équipes: Antwerp: Butez; De Laet (cap. Krasniqi L., 76e), Alderweireld, Pacho, Vines; Gerkens (Vermeeren, 59e), Nainggolan (Verstraeten, 58e), Yusuf; Valencia, Frey (Janssen, 59e), Balikwisha (Fisher, 46e) Coach: Mark van Bommel (P-B) Lilleström: Christiansen (cap); Garnås, Rosler, Dragsnes; Mogstad Ranger, Kairinen (Svendsen, 65e), Lundemo (Mathew, 46e), Smidesang (Pettersson, 77e); Helland,, Ibrahimaj (Knudsen, 46e); Fridjonsson (Skogvold, 65e) Coach: Geir Bakke (Nor) . (Belga)