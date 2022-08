Conference League - Van Bommel: "Nous avons fait ce que nous devions faire"

Mark van Bommel était un entraîneurnormalement satisfait après que l'Antwerp s'est facilement qualifié pour les barrages de la Conference League. "Nous avons fait ce que nous devions faire", a résumé succinctement le Néerlandais.

Après avoir gagné 1-3 le match aller en Norvège, l'Antwerp a facilement battu Lillestrøm 2-0 lors du match retour au Bosuil "Je pense que nous pouvons être satisfaits.Je dirais que c'est une victoire professionnelle. Nous ne les avons pas sous-estimés et n'avons pas tourné pour tourner", a avancé le coach des Anversois. Van Bommel a notamment vu Anthony Valencia marquer lors de sa première titularisation et a donné à Arthur Vermeeren, 17 ans, ses premières minutes de jeu. "Je suis très heureux que nous ayons un joueur comme Anthony dans nos rangs. Il a des qualités spécifiques, accomplit de bonnes trajectoires, est habile avec le ballon et veut défendre. Arthur est un footballeur intelligent, un gars avec lequel il est sympa de travailler. Il est impatient d'apprendre et de montrer qu'il peut jouer. Dès lors, il obtiendra du temps de jeu. Il a apprécié, je pense. C'est agréable à voir." L'Antwerp jouera sa place pour la phase de poules contre Basaksehir, le club turc de Nacer Chadli. Ce sera une autre paire de manches. Mais il y a d'abord le déplacement à Eupen, dimanche (16 heures). Van Bommel pense-t-il déjà à un moyen de neutraliser Basaksehir? "Pas avant 17h45 dimanche. Il faut d'abord penser à Eupen. Ce ne sera en aucun cas un match facile, encore une fois par 35 degrés", a pronostiqué le Néerlandais. (Belga)