Conflit au Yémen - Yémen: tournée d'un émissaire américain aux Emirats, Oman et en Arabie saoudite

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi une tournée de leur émissaire, Tim Lenderking, aux Emirats, Oman et en Arabie saoudite afin de tenter de pérenniser un fragile cessez-le-feu au Yémen, pays ravagé par près de huit années de guerre.L'émissaire spécial s'attachera à tenter "d'ouvrir la voie à un cessez-le-feu permanent et à une résolution du conflit menée par les Yéménites et qui soit inclusive et durable", selon un communiqué du département d'Etat. L'ONU a annoncé le 2 août le prolongement in extremis pour "deux mois supplémentaires" de la trêve en vigueur au Yémen, avec l'espoir d'"intensifier" les négociations pour parvenir à une paix plus "durable". Le président américain Joe Biden avait salué la reconduction de la trêve et "la période de calme sans précédent" au Yémen. Le 2 avril, une trêve de deux mois a été observée au Yémen puis prorogée pour une période identique le 2 juin, donnant aux Yéménites un rare répit. Lors de sa tournée, l'émissaire américain appellera aussi à augmenter l'aide internationale au Yémen. "Nous appelons les pays donateurs à se montrer généreux et à concrétiser immédiatement leurs précédents engagements pour le bien de la population du Yémen", ajoute le communiqué en soulignant que les Etats-Unis ont déjà fourni à hauteur d'un milliard de dollars en aide humanitaire au Yémen cette année. Confronté à l'une des pires crises humanitaires au monde, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique est dévasté par le conflit qui oppose les forces du gouvernement, appuyées par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite depuis 2015, aux rebelles Houthis soutenus par l'Iran, le rival de Ryad dans la région. (Belga)