DP World Tour - Christopher Mivis 45e après le premier tour du Handa World Invitational

Auteur d'un premier tour en 70 coups, Christopher Mivis se retrouve en 45e position du Handa World Invitational de golf, comptant pour le DP World Tour et doté de 4,5 millions de dollars, jeudi sur les parcours du Galgorm Castle et de Massereene golf-club de Ballymeene, en Irlande du Nord.Evoluant sur le Galgorm, le Limbourgeois a réussi quatre birdies et a encaissé le même nombre de bogeys. Cela lui a valu de se retrouver à neuf coups de l'Ecossais Ewen Ferguson, qui a signé deux eagles et cinq birdies. Vainqueur en mars du Qatar Masters, Ferguson compte quatre coups d'avance sur l'Anglais Richard Bland, l'Espagnol Borja Virto et le Suédois Felix Polson. Le tournoi réunit 132 golfeurs, qui joueront alternativement sur le Galgom Castle et le Massereene. Les 60 premiers passeront au troisième tour, après quoi les 35 meilleurs joueront le tour final. (Belga)