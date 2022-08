Le thermomètre va frôler les 35 degrés vendredi

Le ciel restera serein, cet après-midi, et il fera très chaud dans l'intérieur du pays avec des maxima de l'ordre de 28 degrés en Ardenne et de 33 degrés dans le centre ainsi qu'en Campine, annonce jeudi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. A la Côte, les températures, plus supportables, ne dépasseront pas les 26 degrés, tandis qu'une brise de mer rafraîchissante viendra caresser les visages.

La fin de journée annoncera une nuit claire et paisible, les minima variant de 14 à 19 degrés dans la plupart des régions. Dans les grandes villes, il fera toutefois un peu plus chaud. Le vent sera le plus souvent faible de secteur est ou de directions variées. Vendredi et samedi, c'est à nouveau un franc soleil qui dardera ses rayons, avec des maxima de 29 à 34 degrés attendus dans l'intérieur du pays et 27 ou 28 degrés à la mer, sous un vent faible à modéré. Dimanche, davantage de voiles nuageux feront leur apparition mais la chaleur restera accablante. Le mercure devrait en effet grimper jusqu'à 35 degrés. Quelques averses ou orages pourraient cependant éclater dans la soirée ou pendant la nuit. (Belga)