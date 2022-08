Un jeune cycliste décède après une collision avec une voiture à Zutendaal

Un homme de 19 ans circulant à vélo est mort, jeudi après-midi, après avoir été heurté par une voiture alors qu'il traversait la Bilzerweg à Zutendaal. Les services d'urgence sont rapidement arrivés sur les lieux, mais n'ont pas pu maintenir la victime en vie.L'accident a eu lieu vers 17h45. Le cycliste venait de Zutendaal et voulait traverser la route au niveau du pont sur le canal Albert,sur un passage pour cyclistes. La voiture venait, elle, de Bilzen et roulait en direction de Zutendaal. Le parquet du Limbourg a envoyé un expert de la circulation sur les lieux pour enquêter sur les circonstances de l'accident. La Bilzerweg a été temporairement fermée entre l'Oosterring et la Taunusweg. (Belga)