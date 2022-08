Ballon d'Or - Kevin De Bruyne rejoint Thibaut Courtois parmi les nommés

Quelques minutes après Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne figure lui aussi parmi les 30 nommés pour le 66e Ballon d'Or, le prestigieux prix du joueur de l'année remis par le magazine français France Football qui a officialisé la liste vendredi.Kevin De Bruyne rejoint ainsi son équipier chez les Diables Rouges dans la liste des nommés pour le Ballon d'Or qui change de formule cette année. Le trophée portera désormais sur la saison sportive écoulée et non sur l'année civile, et comportera un jury resserré, une présélection affinée et des critères d'attribution plus clairs. La saison dernière, le joueur de Manchester City a remporté la Premier League avec les Cityzens et a été éliminé en demi-finales de la Ligue des Champions par le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard, futur vainqueur. France Football doit encore dévoiler le nom des cinq derniers nommés plus tard dans la soirée. La cérémonie du Ballon est prévue le 17 octobre au théâtre du Châtelet à Paris, comme en 2021 où l'Argentin Lionel Messi a été sacré pour la septième fois et l'Espagnole Alexia Putellas a remporté pour la première fois le Ballon d'Or féminin. (Belga)