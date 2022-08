Challenge Tour - Kristof Ulenaers ne passe pas le cut au Frederikshavn Challenge

Kristof Ulenaers n'a pas réussi à passer le cut du Frederikshavn Challenge de golf (Challenge Tour/250.000 euros) après le deuxième tour disputé vendredi à Frederikshavn au Danemark.

Ulenaers, 24 ans, a rendu une carte de 80 coups avec quatre birdies mais aussi six bogeys et trois double bogeys. Avec un total de 153 coups, il chute à la 123e place, insuffisant pour passer le cut. L'Allemand Freddy Schott reste lui en tête avec un total de 132 coups et compte deux coups d'avance sur le Portugais Vitor Lopez. (Belga)