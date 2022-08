Championnats européens - Kenny De Ketele: "En principe, nous pouvons gagner une médaille chaque jour"

Kenny De Ketele, le sélectionneur national, a tiré un bilan positif de la première journée des championnats d'Europe de cyclisme sur piste vendredi à Munich avec notamment une médaille d'argent pour Robbe Ghys dans la course aux points.

Champion d'Europe en 2018 sur la course à l'américaine avec Ghys, De Ketele n'a pas été surpris par la performance de son ancien partenaire. "Robbe a été très bon dès le premier entraînement", a confié De Ketele. Il avait fait forte impression mais nous ne pensions pas qu'il remportait déjà une médaille d'argent. Il n'était normalement pas prévu sur la course aux points mais nous avons dû revoir nos plans après le forfait de Lindsay De Vylder." Une médaille qui permet à Ghys d'aborder avec confiance la course à l'américaine mardi avec Fabio Van Den Bossche. "Fabio a aussi laissé une bonne impression à l'entraînement. En principe, nous pouvons gagner une médaille chaque jour durant cet Euro mais je ne dis pas que ça va être le cas. Nous restons les pieds sur terre mais c'est chouette de pouvoir fêter une médaille dès le premier jour. C'est une piste courte et technique qui nous convient bien", a conclu De Ketele. (Belga)