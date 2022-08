Championnats européens - Robbe Ghys ravi de sa médaille d'argent: "Je me sentais très fort"

Deuxième derrière le Français Benjamin Thomas, Robbe Ghys, 25 ans, a impressionné dans la course aux points lors des championnats d'Europe de cyclisme sur piste vendredi à Munich. "Je ne suis pas déçu. Nous étions les deux coureurs les plus forts", a affirmé le Limbourgeois.

"Je suis ravi de ma médaille d'argent", a déclaré Ghys. "Je me sentais très fort et j'ai fait une bonne course. J'ai su tout au long de l'épreuve que je devais garder un seul coureur à l'œil. Thomas a mérité sa victoire. Nous étions clairement les coureurs les plus forts du peloton. Quand on a accéléré, on a abandonné les autres. C'était facile de courir de cette façon." Thomas est le champion du monde et d'Europe en titre de la course aux points alors que Ghys a participé à peu de courses aux points lors des grandes compétitions. "Je pense que c'était ma meilleure course aux points. J'ai couru l'omnium lors des Championnats d'Europe 2018 et j'ai fait une très bonne course aux points là-bas aussi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas participé à une course aux points d'un tel niveau." Mardi, Ghys participera à la course par équipes aux côtés de Fabio Van Den Bossche. "C'est et cela reste mon grand objectif de ces Championnats d'Europe. Tout est possible. Fabio a également fait d'énormes progrès. Donc j'aborderai l'épreuve avec confiance", a prédit Ghys. (Belga)