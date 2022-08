Les hôtels de la Côte prêts à passer un excellent week-end du 15 août

Les hôtels de la Côte s'attendent à passer un excellent week-end, ressort-il vendredi des chiffres de Westtoer, l'office de tourisme de la Flandre occidentale. Les réservations dans les hôtels lors du week-end prolongé à venir sont de l'ordre de 90 à 95%. Westtoer et les dix communes côtières recommandent d'ailleurs aux parents d'équiper leurs enfants d'un bracelet anti-égarement.À ce taux d'occupation déjà élevé, il faut également ajouter les nombreuses réservations en lastminute. Les chiffres de Westtoer démontrent aussi qu'une chambre réservée sur trois pour ce week-end l'est par des clients étrangers. "Le nombre de chambres d'hôtels réservées par des clients étrangers est en augmentation en comparaison à l'année dernière. Du 1er juillet jusqu'au 15 août inclus, ce poucentage s'élève à 30%, alors qu'il était de 21% pour la même période en 2021", souligne Westtoer. En raison de la foule attendue, Westtoer et les dix communes côtières demandent aux personnes qui se rendent sur les plages de mettre un bracelet anti-égarement à leurs enfants. Ces bracelets adaptés aux enfants sont disponibles gratuitement auprès des sauveteurs, des offices de tourisme et des toilettes publiques. Il est également demandé aux touristes de maintenir les plages propres et de ne laisser aucun déchet derrière eux. (Belga)