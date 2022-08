Triple vainqueur, Jan Frodeno manquera l'Ironman d'Hawaï en octobre

L'Allemand Jan Frodeno doit faire l'impasse sur le mythique Ironman d'Hawaï qu'il a déjà remporté trois reprises à cause d'une infection à la hanche, a-t-il confirmé vendredi.

Dans une vidéo depuis sa chambre d'hôpital, Frodeno a expliqué qu'il est tombé à vélo il y a quelques semaines et souffre d'une infection à la jambe. Pour guérir complètement, il doit passer deux à cinq fois sur le billard. Il a subi sa première opération jeudi. Vainqueur de l'Ironman d'Hawaï en 2015, 2016 et 2019, l'Allemand, qui va fêter ses 41 ans le 18 août, veut être au départ à Hawaï en 2023. "Ce sont probablement les 14 derniers mois de ma carrière mais je ne pense pas encore à arrêter. Je prends encore beaucoup de plaisir et je veux arrêter sur une bonne note", a-t-il déclaré. (Belga)