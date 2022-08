Un homme armé tué après avoir tenté de pénétrer dans les bureaux du FBI dans l'Ohio

Un homme armé qui avait tenté jeudi de pénétrer dans les bureaux du FBI à Cincinnati, dans le nord des Etats-Unis, a été tué par les forces de l'ordre à l'issue de plusieurs heures de confrontation armée.Le FBI, la police fédérale américaine, a indiqué dans un communiqué qu'une personne armée avait tenté d'"entrer par effraction" dans ses bureaux de Cincinnati dans l'Ohio jeudi en début de matinée. "L'alarme s'est déclenchée et des agents armés du FBI sont arrivés, et le suspect s'est enfui", a précisé la police fédérale. Selon un média local, l'homme, qui était revêtu d'un gilet pare-balles, a fait usage d'un pistolet à clous et brandi une arme semi-automatique de type AR-15, avant de s'enfuir en voiture. Un porte-parole de la police a précisé que les forces de l'ordre s'étaient lancées à sa poursuite. "Une fois que le véhicule s'est arrêté, il y a eu un échange de coups de feu entre les policiers et le suspect", a-t-il indiqué. L'homme s'est réfugié dans un champ de maïs, où il a été encerclé par les forces de l'ordre qui ont tenté sans succès de négocier avec lui pour qu'il se rende aux autorités, a indiqué dans la soirée un porte-parole de la police de l'Ohio. L'homme de 42 ans a brandi son arme à feu en direction des policiers, qui ont alors tiré. Son décès a été prononcé sur place. (Belga)