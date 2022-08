Un incendie a ravagé le château Boekenberg à Deurne, pas de blessés

Un incendie a éclaté vendredi dans le château Boekenberg, situé dans le parc du même nom, dans le district anversois de Deurne. Le sinistre était vendredi soir sous contrôle. Le bâtiment a été totalement détruit, selon les pompiers anversois.Aucun des occupants n'a été blessé. Le feu s'est déclaré vers 15h45. Les riverains ont été priés de fermer portes et fenêtres et de couper la ventilation. La ville d'Anvers a envoyé un avertissement via le système Be-Alert. L'origine de l'incendie restait inconnue vendredi soir, alors que les résidents étaient à nouveau autorisés à aérer leur logement, même si une odeur de fumée persiste dans les environs. Le château était en cours de rénovation et devrait abriter à terme une dizaine de logements. (Belga)