Championnats européens - Jules Hesters termine 5e du scratch messieurs

Jules Hesters a terminé à la 5e place de la course scratch 15 km des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, disputés dans le cadre de la 2e édition des championnats européens samedi à Munich en Allemagne.

Seul coureur à avoir pris deux tours au peloton, le Portugais Iuri Leitao a remporté la médaille d'or devant l'Allemand Moritz Malcharek qui a remporté le sprint du peloton. Le Polonais Bartosz Rudyk a lui pris la 3e place, avant d'être rétrogradé en 15e position. La médaille de bronze est finalement revenue au Néerlandais Roy Eefting. Dans un premier temps classé 7e, Hesters termine lui à la 5e place, derrière l'Italien Mattia Pinazzi. Quelques minutes plus tôt, Lotte Kopecky a remporté la médaille d'or sur la course à l'élimination, offrant une deuxième médaille à la Belgique à Munich après l'argent de Robbe Ghys dans la course aux points vendredi. (Belga)