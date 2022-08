Championnats européens - Margo Degraef battue en double dames, Adrien Rassenfosse continue en double messieurs

Margo Degraef, associée à l'Espagnole Sofia Xuan Zhang, a été battue au tour préliminaire de 32 du double dames des championnats d'Europe de tennis de table, samedi à Munich. Le duo s'est incliné 3-0 (11-5, 11-7, 11-1) face à l'Autrichienne Amelie Solja et la Tchèque Marketa Sevcikova.Samedi matin, Margo Degraef, qui fêtera ses 24 ans lundi, avait été éliminée dès son premier match dans le tableau du double mixte. Associée à l'Israélien Michael Tauber, la N.1 belge (WTT 256) s'est inclinée 3-1 (12-10, 11-8, 5-11 et 11-8) face à la paire espagnole formée par Carlos Caballeros et Sofia Xuan Zhang. Margo Degraef est la seule joueuse belge présente à l'Euro de Munich, qui est organisé dans le cadre de la 2e édition des championnats européens. En simple, elle évoluera le groupe 9 de qualification. Elle sera opposée à la Néerlandaise Shuohan Men (WTT 142) et à la Finlandaise Ramona Betz (WTT 566). Martin Allegro (WTT 86), Cedric Nuytinck (WTT 89), Adrien Rassenfosse (WTT 132) et Florent Lambiet (WTT 240) sont les quatre Belges qui disputeront les épreuves masculines de tennis de table dans la cité bavaroise. Samedi, Rassenfosse et le Norvégien Borgar Haug se sont hissés dans le tableau final en battant 3-0 (13-11, 12-10, 13-11) les Ukrainiens Yaroslav Zhmudenko et Anton Limonov au tour préliminaire de 32 du double messieurs. (Belga)