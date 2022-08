Mondiaux de paracyclisme - Tim Celen conserve son titre mondial dans la course en ligne

Quelques heures après le sacre du handbiker Maxime Hordies en catégorie MH1, Tim Celen a conservé son titre de champion du monde en remportant la course en ligne en catégorie MT2 des championnats du monde de paracyclisme samedi à Baie-Corneau au Canada.

Celen s'est imposé au terme des 37,8 km de course devant l'Américain Dennis Conners et l'Allemand Maximilian Jäger. Le Campinois de 24 ans, vice-champion olympique, a ainsi conservé son titre mondial conquis l'an dernier à Cascais. Tim Celen avait déjà conquis le titre mondial dans le contre-la-montre jeudi, lui qui avait décroché la médaille de bronze du chrono l'an dernier aux Jeux de Tokyo. Plus tôt dans la journée, Maxime Hordies a décroché le titre mondial dans la course en ligne en catégorie MH1. Le handbiker belge s'est imposé au terme des 28,4 km du parcours avec 5 secondes d'avance sur l'Italien Fabrizio Cornegliani et 1:16 sur le Sud-Africain Nicolas Pieter du Preez. Hordies, médaille de bronze du contre-la-montre jeudi, avait déjà été sacré champion du monde de la course en ligne en 2019. Vendredi, Ewoud Vromant était devenu champion du monde du contre-la-montre en catégorie MC2. Louis Clincke avait décroché l'argent dans le chrono en catégorie MC4. Tim Celen avait lui été sacré champion du monde du contre-la-montre en catégorie MT2 jeudi. (Belga)