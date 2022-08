Mondiaux d'équitation - L'équipe belge de paradressage, 5e à Herning, décroche son billet pour Paris 2024

L'équipe belge de paradressage a décroché samedi son ticket pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 grâce à sa 5e place dans le concours par équipes des championnats du monde d'équitation à Herning, au Danemark.

Il fallait terminer dans le top 7 (ou le top 8 si la France, déjà qualifiée, en fait partie) pour se qualifier pour les Jeux de Paris. Vendredi, Manon Claeys (Grade IV) avait ouvert le bal avec sa jument Katharina Sollenburg et parfaitement lancé l'équipe belge en réalisant un score de 72.878%. Samedi matin, en Grade III, Barbara Minneci, sur Stuart, à obtenu 69,176%, se classant 10e. Sacrée championne du monde pour la 3e fois en individuel jeudi, Michèle George, en Grade V, signait sur Best of 8 le meilleur score de sa catégorie avec 78,405 %. Dernier représentant belge, Kevin Van Ham, avec Eros Van Ons Heem, récoltait 71,881%. Au classement, où les trois meilleurs résultats sont compatbilisés, la Belgique termine 5e avec un total de 223.164 et décroché une qualification pour Paris qui donnent lieu à quatre places de quota pour des cavaliers belges, qui seront sélectionnés ultérieurement. Il s'agit du premier ticket pour Paris décroché par Paralympic Team Belgium. La victoire dans le concours par équipes est revenue aux Pays-Bas (230.225), qui ont devancé le Danemark (229.751) et les Etats-Unis (225.335). Dimanche, le Freestyle Test, épreuve rassemblant les huit meilleurs cavaliers de leur catégorie au terme des deux premières épreuves, clôturera les Mondiaux 2022 de paradressage. (Belga)