Moody's abaisse la note de la Turquie à B3

Moody's a abaissé vendredi d'un cran la note de la Turquie, à B3, et l'a assortie d'une perspective stable, contre négative auparavant. Cette perspective signale que l'agence de notation n'envisage pas d'abaisser de nouveau la note à moyen terme, malgré des politiques économiques "peu orthodoxes".Moody's fait état, pour justifier sa décision, de "pressions croissantes sur la balance des paiements de la Turquie avec des risques d'un nouvel épuisement des réserves de devises étrangères". Selon l'agence, "le déficit du compte courant de la Turquie dépassera probablement largement les attentes antérieures, augmentant les besoins de financement extérieur à un moment où les conditions financières se resserrent à l'échelle mondiale". Pour lutter contre l'inflation qui touche de très nombreux pays, les banques centrales relèvent leurs taux directeurs, ce qui augmente le coût de la dette pour les pays. "Les autorités [turques, ndlr] doivent recourir à des mesures de moins en moins orthodoxes pour tenter de stabiliser la monnaie et de restaurer des réserves de change", s'inquiète encore Moody's. A moins d'un an de l'élection présidentielle prévue en juin 2023, la Turquie est en proie à une forte inflation, s'expliquant en grande partie par l'effondrement de la livre turque, qui a perdu près de la moitié de sa valeur en un an. L'inflation s'est presque stabilisée en juillet, à 79,6% sur un an. Mais elle atteint en réalité 176,4% sur un an, affirme le groupe de recherche sur l'inflation (ENAG), composé d'économistes turcs indépendants. "L'inflation a atteint ses plus hauts niveaux depuis plus de deux décennies et devrait augmenter dans les mois à venir, en raison de la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires et à cause de la réticence de la banque centrale de la Turquie (CBRT) à relever son taux directeur", ajoute Moody's. (Belga)