Salman Rushdie poignardé - L'assaillant présumé poursuivi pour tentative d'assassinat

L'homme soupçonné d'avoir attaqué l'écrivain Salman Rushdie a été inculpé de tentative d'assassinat, indique la police de New York. Hadi Matar, 24 ans, d'origine libanaise, vient de l'Etat du New Jersey.Salman Rushdie, l'auteur des "Versets sataniques" menacé de mort depuis plus de 30 ans, restait hospitalisé samedi dans un état grave après avoir été poignardé sur l'estrade d'un amphithéâtre d'un centre culturel à Chautauqua, dans le nord-ouest de l'Etat de New York. Salman Rushdie a été placé sous respirateur et pourrait perdre un oeil. (Belga)