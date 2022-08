Salman Rushdie poignardé - Le combat de Rushdie "est le nôtre" et "nous sommes à ses côtés", dit Macron

Emmanuel Macron a apporté vendredi son soutien à l'écrivain Salman Rushdie, poignardé au cou alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence dans l'Etat de New York, assurant que "nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, à ses côtés"."Depuis 33 ans, Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l'obscurantisme. La haine et la barbarie viennent de le frapper, lâchement", a affirmé le chef de l'Etat français sur Twitter, affirmant que "son combat est le nôtre, universel". La Première ministre Elisabeth Borne a elle aussi affirmé que "dans son combat contre l'obscurantisme, nous avons toujours été aux côtés de Salman Rushdie". "Ce soir, nous sommes plus que jamais avec lui", a-t-elle ajouté sur Twitter. De nombreux ministres ont également posté des messages de solidarité avec l'écrivain britannique sur Twitter. "L'attaque dont a été victime Salman Rushdie est un acte ignoble. (...) Contre les fanatismes, la liberté de conscience et d'expression est essentielle", a assuré la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Sa collègue de la Culture Rima Abdul Malak a dénoncé un "acte barbare" et rendu hommage à "33 ans de courage", tandis que Pap Ndiaye, ministre de l'Education nationale, a loué un écrivain "symbole de liberté et d'érudition, qu'aucun obscurantisme islamiste n'arrêtera". Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et celui de l'Agriculture Marc Fesneau ont tous deux dit leur "solidarité" avec Salman Rushdie. Le ministre délégué aux Relations avec le Parlement Frank Riester a lui dit son "indignation face à la barbarie de l'attaque qu'il a subie". (Belga)