Sierra Leone: le président accuse l'opposition d'avoir voulu "renverser" le gouvernement

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a accusé vendredi soir l'opposition d'avoir voulu créer une "insurrection" pour renverser le gouvernement, lors des émeutes meurtrières mercredi dans le pays."Ce jour-là, la paix, la sécurité et la stabilité de cette Nation a été brisée par des personnes dont l'insurrection a été préméditée, bien planifiée, financée et exécutée avec une brutalité choquante", a affirmé le président Bio dans un discours à la nation. "Avant le (mercredi) 10 août, ils se sont gravement identifiés eux -mêmes sur les réseaux sociaux", a dit le dirigeant sierra-léonais, citant des membres de formations de l'opposition comme "les guerriers de l'APC", l'ancien parti au pouvoir, et le parti progressiste populaire (PPP). "Des politiciens ont créé des tensions et des menaces pour rendre le pays ingouvernable", a-t-il ajouté. Selon lui, "ce n'était pas une manifestation contre le coût de la vie. Le chant des insurgés visait un violent renversement du gouvernement démocratiquement élu", a poursuivi le M. Bio, élu en avril 2018. Il a promis une enquête et annoncé des funérailles officielles pour les membres de la sécurité tués de ces émeutes dans au moins trois villes de Sierra Leone, dont la capitale Freetown. Au moins quatre membres des forces de sécurité ont été tués dans ces manifestations et plusieurs commissariats ont été vandalisés, selon la police. Des civils ont également été tués, selon la même source, lors de ces incidents marqués par une suspension d'internet. Aucun bilan officiel n'a été donné. Un couvre-feu de 19h00 à 07h00 est maintenu jusqu'à nouvel ordre. L'initiative de la manifestation est venue d'un groupe de femmes commerçantes, "The Grassroots Women of Salone", qui a convoqué un "rassemblement pacifique" pour "attirer l'attention sur les difficultés économiques". La manifestation a ensuite viré à l'émeute. (Belga)