Vague de chaleur - C'est officiel: la Belgique est en vague de chaleur

Peu en doutait encore, mais c'est à présent officiel: la Belgique connaît actuellement une vague de chaleur.Samedi matin, la température dans le pays a en effet à nouveau dépassé les 25 degrés Celsius, et ce pour le cinquième jour consécutif, a commenté le météorologiste David Dehenauw sur Twitter. Pour mémoire, une vague de chaleur en Belgique est définie par des températures supérieures à 25°C durant cinq joursau moins, avec un mercure dépassant les 30° au moins pendant trois jours. La présente vague de chaleur a dès lors commencé le 9 août, avec des pics quotidiens de température à Uccle de 27,6 degrés, 30,6°, 31,4° et 32,1°. Ce samedi, on devrait à nouveau nettement dépasser les 30° sur le territoire. Sur base des prévisions météorologiques, cet épisode caniculaire devrait s'achever en milieu de semaine prochaine, moment où les températures devraient repasser sous la barre des 25°C. Vu ces températures tropicales, la Belgique a adopté le code orange pour tout son territoire, à l'exception du littoral. Il est en conséquence recommandé de bien s'hydrater, de s'habiller légèrement, de rester dans des endroits frais, de manger légèrement et de fermer portes et fenêtres fermées pour tenter de garder la chaleur à l'extérieur des habitations. Tout feu en extérieur doit être évité pour limiter les risques d'incendies. Il est aussi conseillé de prodiguer suffisamment d'eau et d'ombre aux animaux domestiques. (Belga)