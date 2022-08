Championnats européens - Deuxième titre européen pour Lotte Kopecky sur la piste: "Mon Euro est déjà réussi"

Après sa victoire dans la course à l'élimination samedi, Lotte Kopecky a décroché sa deuxième médaille à l'Euro de cyclisme sur piste, disputé dans le cadre de la 2e édition des championnats européens à Munich, en remportant la course aux points dimanche en Allemagne.

"J'ai souffert mais j'ai aussi pris du plaisir", a confié Kopecky après la course. "L'attaque de Victoire Berteau en début de course a été dangereuse mais, heureusement, le peloton ne l'a pas laissée partir. J'aurais pu économiser plus de forces mais j'ai attendu le bon moment pour prendre des points au tour. J'étais bien dans ma course et c'était chouette de contrôler une course de cette manière. C'est fantastique de gagner le titre européen avec le maillot de championne du monde. Cela fait du bien après le Tour de France." Lundi, Kopecky participera encore à l'omnium, une compétition olympique. "Ce ne sera pas facile mais je vais tout donner. C'est une compétition importante mais je vais d'abord profiter de ma médaille d'or. Je ne suis pas contre un troisième titre mais mon Euro est déjà réussi", a conclu l'Anversoise. (Belga)