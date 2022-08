Championnats européens - Jules Hesters médaille de bronze de la course à l'élimination

Jules Hesters a décroché la médaille de bronze de la course à l'élimination des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, disputés dans le cadre de la 2e édition des championnats européens, dimanche à Munich en Allemagne.

Champion du monde en titre de la course à l'élimination, l'Italien Elia Viviani s'est offert un second titre européen dans la course à l'élimination (après 2019), quelques heures après avoir pris la 7e place de la course sur route de l'Euro, où Tim Merlier a remporté la médaille de bronze. L'Allemand Theo Reinhardt monte sur la 2e marche du podium. Triple champion d'Europe espoirs de la course à l'élimination, Jules Hesters, 23 ans, avait pris la 5e place du scratch 15 km samedi. Le Gantois a offert à la Belgique une 5e médaille dans ces championnats européens, quelques minutes après la médaille d'or de Lotte Kopecky dans la course aux points. Samedi, Lotte Kopecky avait déjà été sacrée championne d'Europe sur la course à l'élimination, une discipline dont elle est vice-championne du monde. Robbe Ghys avait décroché l'argent dans la course aux points messieurs vendredi. (Belga)