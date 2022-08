Championnats européens - Les Belgian Hammers au pied du podium du relais mixte en triathlon

Les Belgian Hammers ont pris la 4e place du relais mixte des championnats d'Europe de triathlon, organisés dans le cadre des championnats européens, dimanche à Munich. Jelle Geens, Erwin Vanderplancke, Valérie Barthelemy et Jolien Vermeylen ont terminé au pied du podium en 1h27.01, à 1:31 de la France, qui a remporté la médaille d'or en 1h25.30. L'Allemagne (2e en 1h26.03) et la Suisse (3e en 1h26:19) montent sur les 2e et 3e marches du podium.

Samedi, Jelle Geens s'est classé 5e de la course messieurs, qu' Erwin Vanderplancke a terminée en 38e position. Vendredi, Valérie Barthelemy avait pris la 14e place de la course dames, tandis que Jolien Vermeylen avait abandonné après une chute. Il y a quatre ans, lors de la première édition des championnats européens à Glasgow, les Belgian Hammers avaient décroché la médaille de bronze. Présents en Ecosse, Marten Van Riel et Claire Michel étaient cette fois absents en raison d'une blessure. (Belga)