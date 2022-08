Championnats européens - Lotte Kopecky championne d'Europe dans la course aux points

Lotte Kopecky a décroché la médaille d'or dans la course aux points dames des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, organisés dans le cadre des championnats multisports européens, dimanche à Munich.

L'Anversoise de 26 ans, championne du monde de la discipline, s'est imposée avec 85 points devant l'Italienne Silvia Zanardi (53) et la Française Victoire Berteau (47). Samedi, Lotte Kopecky avait déjà été sacrée championne d'Europe sur la course à l'élimination, une discipline dont elle est vice-championne du monde. Après la médaille d'argent de Robbe Ghys sur la course aux points vendredi, la Belgique remporte sa troisème médaille à l'Euro de cyclisme. Il s'agit aussi de la quatrième médaille belge dans ces championnats européens. Lotte Kopecky disputera encore l'omnium lundi. (Belga)