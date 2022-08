Le gardien Rune Jarstein et Dedryck Boyata devenus indésirables au Hertha Berlin

Le gardien de but Rune Jarstein a été écarté du noyau du Hertha Berlin après une dispute avec l'entraîneur des gardiens Andreas Menger. Le portier était pourtant présent au club depuis huit ans.

"Il s'est passé quelque chose d'inacceptable", a déclaré le CEO Fredi Bobic. "Après une discussion, nous avons décidé d'écarter Rune de l'équipe." Le gardien de 37 ans ne faisait pas partie de l'effectif qui a partagé l'enjeu 1-1 samedi contre Francfort pour le compte de la deuxième journée de Bundesliga. "Il n'y a aucun problème sur le fait de faire des critiques, mais le ton et le langage utilisés n'étaient pas appropriés", a ajouté Bobic. Jarstein est arrivé à Berlin en 2014 et a officié comme titulaire pendant de nombreuses années. Cependant, le Norvégien n'a plus disputé la moindre minute depuis mars 2021 (victoire 3-0 contre le Bayer Leverkusen), en raison d'une contamination au coronavirus et d'une blessure au genou. Le Diable Rouge Dedryck Boyata n'est également plus en odeur de sainteté avec le club de la capitale allemande. L'ancien capitaine de la formation berlinoise est accusé d'un manque d'implication et peut également se chercher un nouvel employeur. (Belga)