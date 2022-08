Une personne perd la vie dans un accident de la route à hauteur d'Alleur

Un grave accident de la route est survenu dimanche après-midi sur l'autoroute E40 à hauteur de la sortie d'Alleur, dans le sens Liège-Bruxelles. La passagère d'une voiture a perdu la vie et les jours du conducteur sont en danger, précise dimanche soir le parquet de Liège.Trois personnes étaient présentes à bord du véhicule. Le conducteur, né en 1937, a perdu le contrôle de sa voiture et est allé finir sa course dans un arbre. Une passagère, née en 1941, est morte sur le coup. La deuxième passagère, une adulte de 50 ans, est légèrement blessée. Samedi, c'est un motard d'une cinquantaine d'années qui est décédé sur la A602 à hauteur de la clinique MontLégia. L'homme avait heurté le séparateur de voies, ce qui l'avait éjecté de son véhicule. Son passager avait été transporté à l'hôpital dans un état grave. Des embarras de circulation avaient aussi été occasionnés à cet endroit à la suite de l'accident. (Belga)