WTA Toronto - Victoire finale pour Simona Halep qui engrange de la confiance pour l'US Open

Simona Halep a remporté le tournoi WTA 1000 de Toronto, joué sur surface dure et doté de 2.697.250 dollars, dimanche au Canada. En finale, la Roumaine, 15e mondiale et tête de série N.15, s'est imposée en trois sets 6-3, 2-6, 6-3 en 2h16 contre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 24).

Halep, 30 ans, décroche ainsi le 24e titre de sa carrière pour sa 42e finale, la 18e dans un WTA 1000. La lauréate de Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019, ancienne N.1 mondiale, a remporté au Canada son deuxième titre de la saison après celui du tournoi WTA 250 de Melbourne en janvier. Haddad Maia, 26 ans, a elle disputé au Canada la 5e finale de sa carrière et a subi sa deuxième défaite après celle à Séoul en 2017. La Brésilienne, première joueuse de son pays à jouer la finale d'un WTA 1000, a remporté cette année les trois premiers tournois de sa carrière avec le WTA 125 de Saint-Malo et les WTA 250 de Nottingham et Birmingham. (Belga)