Bourse de Bruxelles - Une sixième séance consécutive de hausse pour le BEL 20

Après une matinée dans le vert lundi, l'indice BEL 20 devait repasser à plusieurs reprises dans le rouge en cours d'après-midi avant de se ressaisir et confirmer une sixième hausse consécutive en gagnant 0,57% à la clôture de 3.866,09 points avec 13 de ses éléments en hausse, le poids-lourd arGEN-X (375,30) en tête avec un gain de 2,51% devant D'Ieteren (167,40), positive de 1,82%.Elia (153,80) ne regagnait plus que 1,25% alors que VGP (179,60) avait viré de 1,10% à la baisse, rejoignant Ageas (43,86) et Sofina (228,40) qui abandonnaient 1,06 et 1,04%. KBC (52,98) et AB InBev (53,22) valaient finalement 0,11 et 0,45% de plus que vendredi, Galapagos (54,04) et UCB (73,42) progressant de 1,24 et 0,38% tandis que Solvay (86,68) cédait 0,57%. Aperam (30,53) cédait également 0,75% alors que Umicore (36,39) remontait de 0,66%. Orange Belgium (19,48) était par ailleurs positive de 4,9% alors que Lotus Bakeries (5.790) et Roularta (19,55) bondissaient de 6 et 5,4%, Deceuninck (2,70) gagnant 3,2% alors que Unifiedpost (5,04) terminait sur une perte de 4% après avoir gagné plus de 7% en matinée. Ekopak (21,30) et Inclusio (16,85) valaient 3,6 et 4,6% de plus que vendredi, Brederode (105,80) et Econocom (3,23) reperdant par contre 2,2 et 1,2%. Oxurion (0,31) et MDxHealth (0,82) étaient enfin positives de 5 et 5,5%, Celyad (2,10) et Biotalys (7,32) s'appréciant de 2,4 et 2,8% alors que Nyxoah (10,02) abandonnait 2,9%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0191 USD, contre 1,0229 dans la matinée et 1,0266 vendredi. L'once d'or cédait 14,80 dollars à 1.778,90 dollars et le lingot se négociait autour de 56.120 euros, en recul de 55 euros. (Belga)