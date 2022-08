Championnats européens - Margo Degraef battue lors de son premier match en phase de poules en tennis de table

Seule pongiste féminine belge en lice à Munich, Margo Degraef (ITTF 256) a été battue lors de son premier des deux matches de poules lundi aux championnats d'Europe de tennis de table en Allemagne.Margo Degraef a été battue 3 à 0 (11-8, 11-6, 11-9) par la Néerlandaise Shuohan Men (ITTF 142) dans le groupe 9, le jour de son 24e anniversaire. Mardi, son deuxième adversaire sera la Finlandaise Ramona Betz (ITTF 556). Chez les messieurs, les quatre Belges vont disputer le tableau final. Martin Allegro (ITTF 86), Cedric Nuytinck (ITTF 89), Adrien Rassenfosse (ITTF 132) et Florent Lambiet (ITTF 240) ont chacun engrangé une seconde victoire dans leur poule qualificative lundi. Samedi, Margo Degraef, associée à l'Espagnole Sofia Xuan Zhang, avait été battue au tour préliminaire de 32 du double dames. Le duo s'était incliné 3-0 (11-5, 11-7, 11-1) face à l'Autrichienne Amelie Solja et la Tchèque Marketa Sevcikova. Margo Degraef avait été aussi éliminée samedi matin dès son premier match dans le tableau du double mixte. Associée à l'Israélien Michael Tauber, la numéro 1 belge s'était inclinée 3-1 (12-10, 11-8, 5-11 et 11-8) face à la paire espagnole formée par Carlos Caballeros et Sofia Xuan Zhang. (Belga)