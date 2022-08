Championnats européens - Tarik Moukrime éliminé en séries du 1500 m

Tarik Moukrime ne s'est pas qualifié pour la finale des championnats d'Europe d'athlétisme lundi soir à Munich qui sont organisés dans le cadre de la 2e édition des championnats européens.

Le Verviétois de 30 ans, qui a été victime d'un cancer des testicules en 2014, a pris la 12e place en 3:41.46 dans la première des deux séries que courrait aussi Ismaël Debjani et qui lui s'est qualifié grâce à sa 2e place (3:38.96) derrière Jakob Ingebrigtsen (3:38.48). Les quatre premiers de chaque série et les quatre autres meilleurs chronos disputeront la finale jeudi soir (21h05). Son record personnel de 3:35.96 remonte au 19 juillet 2014 à Heusden-Zolder. Son PB de l'année est de 3:36.43 et a été réalisé le 2 juillet sur la même piste. (Belga)