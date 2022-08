Classement ATP - Pablo Carreno Busta gagne 9 places après son titre à Montréal, David Goffin 62e

Vainqueur de son premier Masters 1000 dimanche à Montréal, Pablo Carreno Busta a progressé de 9 places au nouveau classement ATP publié lundi. L'Espagnol passe ainsi de la 23e à la 14e place, tandis que le Polonais Hubert Hurkacz, finaliste malheureux au Canada, conserve sa 10e place.

Sorti dès son entrée en lice au 2e tour à Montréal, le Russe Daniil Medvedev reste N.1 mondial devant l'Allemand Alexander Zverev et l'Espagnol Rafael Nadal. Demi-finaliste à Montréal, le Norvégien Casper Ruud passe de la 7e à la 5e place, éjectant le Grec Stefanos Tsitsipas, 7e, du top 5. Côté belge, David Goffin perd une place et se retrouve 62e mondial. Battu au 1er tour à Montréal, le Liégeois s'est qualifié ce weekend pour le Masters 1000 de Cincinnati, où il affrontera au 1er tour l'Américain Marcus Giron, 54e mondial. Les N.2 et N.3 belges, Zizou Bergs et Michael Geerts, progressent tous deux de deux places. Le premier est 154e, le second 231e. (Belga)