Coupe Davis: La France avec Bonzi, Rinderknech, Mannarino et Mahut à Hambourg

Le sélectionneur français Sébastien Grosjean a fait appel à Benjamin Bonzi (ATP 48), Adrian Mannarino (ATP 63), Arthur Rinderknech (ATP 64) et Nicolas Mahut (ATP 21 en double) pour la phase de groupes de la Coupe Davis, qui aura lieu en septembre à Hambourg, en Allemagne, où la France sera notamment opposée à la Belgique.

Le N.1 français, Gaël Monfils (ATP 22) est actuellement blessé. Il avait effectué son retour à la compétition la semaine dernière à Montréal après trois mois d'absence en raison d'une blessure au talon mais il a été contraint à l'abandon jeudi lors de son match contre le Britannique Jack Draper. "J'ai pris quatre joueurs car il y a malheureusement eu la blessure de Gaël qui devait être dans l'équipe. Je veux aussi donner la possibilité à un cinquième joueur d'intégrer l'équipe mais je veux attendre les différents résultats lors de la tournée américaine jusqu'à l'US Open", explique le capitaine français Sébastien Grosjean sur le site de la fédération française de tennis (FFT). "Pour le cinquième on verra après l'US Open. Le règlement nous permet d'effectuer trois changements jusqu'après l'US Open pour ajouter un joueur ou remplacer des joueurs blessés". La France figure dans le groupe C de la phase de groupes, en compagnie de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Australie. Les matches auront lieu à Hambourg, du 13 au 17 septembre. Les deux premiers des quatre groupes seront qualifiées pour la phase à élimination directe (quarts de finale, demi-finale, finale) prévue du 21 au 27 novembre à Malaga. "C'est une poule relevée, assez homogène. Il faudra bien jouer, être solides sur toutes les rencontres car il n'y a que deux équipes qui sortiront de la poule", dit Sébastien Grosjean. (Belga)