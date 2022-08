Euro de natation - Le Roumain David Popovici sacré champion d'Europe du 200 m avec le 3e chrono de l'histoire

Le Roumain David Popovici, déjà titré sur le 100 m libre aux Championnats d'Europe de natation, a doublé la mise sur le 200 m libre, lundi à Rome. Il a établi à cette occasion la 3e meilleure performance de l'histoire avec un chrono de 1:42.97.

Seuls l'Allemand Paul Biedermann, recordman du monde en 1:42.00, le 28 juillet 2009 également à Rome, et la légende américaine Michel Phelps (1.42.96), le 12 août 2008 aux JO de Pékin, sont allés plus vite que lui sur la distance. Popovici, 17 ans, avait déjà réalisé le doublé 100-200 m aux Mondiaux de Budapest en juin dernier. Lundi, le Suisse Antonio Djakovic a pris la 2e place à 2.63 secondes (1:45.60) et l'Autrichien Felix Auboeck la 3e à 2.92 secondes (1:45.89). (Belga)