Le long week-end ensoleillé de l'Assomption a attiré de nombreuses personnes à la mer

Le secteur touristique au littoral a le sourire aux lèvres après un long week-end de l'Assomption ensoleillé qui a attiré les foules. L'office du tourisme provincial Westtoer a enregistré 880.000 nuitées et 400.000 touristes d'un jour.

Le nombre de nuitées de vacanciers étrangers et belges est estimé à 880.000. C'est la nuit du samedi au dimanche qui a été la plus importante avec plus de 310.000 nuitées dénombrées. Il s'agit du nombre le plus élevé de cet été ainsi que de celui de l'année dernière. Le taux d'occupation moyen des hôtels s'est, lui, élevé à plus de 95%. Les réservations effectuées par des touristes étrangers représentent 30%. La Côte belge a principalement attiré des touristes venant des Pays-Bas, d'Allemagne, de France et du Luxembourg. Les vacanciers wallons et bruxellois représentent quant à eux 25% de l'ensemble des nuitées. "Passer ses vacances dans son propre pays est plus que jamais tendance. La Côte reste une destination prisée des Belges et le regain d'intérêt des touristes étrangers est une vraie aubaine", commente Sabien Lahaye-Battheu, députée et présidente de l'office régional Westtoer. Le nombre de touristes d'un jour est évalué à 400.000. Les journées de samedi et dimanche ont à chaque fois accueilli plus de 150.000 touristes d'un jour. En raison du temps plus instable ce lundi, quelque 95.000 personnes seulement devraient le déplacement jusqu'à la mer. (Belga)