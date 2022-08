Le tireur présumé de l'aéroport de Canberra comparaît devant le juge

L'homme soupçonné d'avoir tiré des coups de feu à l'aéroport de Canberra, la capitale australienne, comparaît lundi devant le juge. L'assaillant présumé, âgé de 63 ans et résidant en Nouvelle-Galles du Sud, est accusé de trois infractions liées aux armes à feu, rapporte l'agence de presse australienne AAP.L'auteur présumé doit répondre de détention illégale d'une arme à feu, de tirs en direction d'un bâtiment et de tirs à proximité d'une personne. Placé en détention préventive, il le restera jusqu'à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal le 5 septembre, ont rapporté des médias australiens. L'homme aurait tiré cinq coups de feu dans l'enceinte de l'aéroport dimanche, provoquant la panique des passagers mais ne faisant pas de victime, selon la police australienne qui l'a arrêté. Les forces de l'ordre ont évacué et fermé le principal aéroport de la capitale australienne, menant à la suspension de nombreux vols. Le motif du tireur n'est pour l'heure pas claire. (Belga)