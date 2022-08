Les Belges à l'étranger - L'Atletico de Madrid remporte le derby à Getafe

L'Atletico de Madrid a remporté 0-3 lundi soir le derby contre Getafe lors de la première journée du championnat d'Espagne de football. Alvaro Morata (15e, 59e) et Antoine Griezmann (75e) ont concrétisé la supériorité des visiteurs. Chez les Colchoneros, Axel Witsel était titulaire en défense centrale et Yannick Carrasco, qui a été averti (90e+1), est monté au jeu à la 62e minute.

Par son jeu physique, El Geta a empêché l'Atletico de progresser et a bloqué le duo d'attaque Morata-Joao Félix. Mais sur le premier tir des Matelassiers, Morata, qui est revenu de la Juventus, a ouvert la marque sur une passe de Joao Félix (15e, 0-1). L'Atletico a alors défendu très bas, laissant la possession du ballon à Getafe, qui a quand même vu une frappe de Borja Mayoral s'échouer sur la transversale (41e). Après la pause, les duels ont encore été plus virils mais Joao Félix a profité d'une mauvaise relance de Stefan Mitrovi? (ex-La Gantoise) pour servir Morata, qui a frappé juste du gauche (59e, 0-2). Sur le coup, Diego Simeone a sorti Saul Niguez, Marcos Llorente et Thomas Lemar pour Carrasco, Rodrigo De Paul et Griezmann (62e). L'international français a profité d'un nouvel assist de Joao Félix pour tromper David Soria d'une frappe du gauche (75e, 0-3) (Belga)