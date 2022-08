Météo - L'IRM émet un avertissement jaune pour les orages

L'Institut royal météorologique a émis un avertissement jaune pour lundi, entre 14h et 21h. L'IRM prévoit des averses à caractère orageux qui pourront être intenses par endroits.Il y a également un risque de fortes rafales et de grêlons. Le numéro d'appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé dimanche par le SPF Intérieur, en raison d'un risque de tempête ou d'inondation. (Belga)