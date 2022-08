Movistar avec Enric Mas en leader, 16e et dernière Vuelta pour Alejandro Valverde

L'équipe Movistar a présenté lundi sa sélection pour le Tour d'Espagne de cyclisme qui débute vendredi à Utrecht, aux Pays-Bas.

L'équipe espagnole sera articulée autour de son leader, Enric Mas, deuxième de la Vuelta l'année dernière derrière Primoz Roglic, et vainqueur d'une étape lors de l'édition 2018. Au mois de juillet, l'Espagnol de 27 ans avait été contraint de quitter le Tour de France au matin de la 19e étape à cause d'un test positif à la Covid-19. Cette édition de la Vuelta marquera aussi la 16e et dernière participation d'Alejandro Valverde, 42 ans et vainqueur du classement général en 2009. Lors de la dernière édition, El Bala avait abandonné à la 7e étape après s'être cassé la clavicule. Les deux coureurs espagnols seront accompagnés de leurs compatriotes Carlos Verona, Jose Joaquin Rojas, Lluis Mas, du Portugais Nelson Oliveira (vainqueur d'une étape en 2015), de l'Autrichien Gregor Mühlberger et du jeune Danois Mathias Norsgaard qui participera à 25 ans à son premier grand tour. (Belga)