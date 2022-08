Quelque 220.000 personnes aux fêtes du 15 août à Liège

(Belga)La police de Liège estime à 220.000 le nombre de personnes qui ont fait la fête lors des journées du 14 et du 15 août en Outremeuse, à Liège, a-t-elle annoncé par communiqué de presse lundi soir. Une personne est décédée des suites d'un malaise et cinq PV judiciaires ont été rédigés. "La journée du 15 août s'est bien passée malgré les averses", avance ainsi la police. "Cinq PV judiciaires ont été rédigés et une ivresse publique a été constatée. En fin d'après-midi, une personne a malheureusement succombé à un malaise devant l'Auberge Simenon, malgré l'intervention des secours médicaux. Elle est décédée sur place", précise-t-elle. Les festivités se poursuivent lundi soir puis mardi, avec l'enterrement de Matî l'Ohê ("Mathieu l'os" en wallon), moment qui clôture l'événement. Une estimation plus complète de la fréquentation ainsi qu'un bilan définitif seront communiqués mardi dans la matinée. La soirée du 14 au 15 août, les services de police avaient dressé huit PV administratifs et 14 PV judiciaires. Ils avaient aussi procédé à deux arrestations judiciaires pour un vol à l'arraché et un individu signalé recherché. Une trentaine de personnes s'étaient également présentées au poste médical de la Croix-Rouge. (Belga)