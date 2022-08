Tom Dumoulin arrête le cyclisme avec effet immédiat

Alors qu'il avait prévu de mettre un terme à sa carrière après la saison, Tom Dumoulin, 31 ans, a annoncé lundi via les réseaux sociaux qu'il arrête le cyclisme avec effet immédiat.

Le Néerlandais, qui avait fait une pause de plusieurs mois entre janvier et juin en 2021, a décidé début juin de cette année d'arrêter définitivement à la fin de la saison. Cependant, le coureur Jumbo-Visma avance sa retraite cycliste et a décidé d'arrêter de courir dès aujourd'hui. Dumoulin a débuté sa carrière en 2011 au sein de l'équipe continentale de Rabobank. Il a ensuite porté le maillot de Sunweb (2017-2019) et de Jumbo-Visma (à partir de 2020), entre autres. Dumoulin a remporté le Tour d'Italie en 2017 et a terminé deuxième du Giro et du Tour un an plus tard. Il a remporté un total de neuf étapes dans des grands tours. Il est devenu champion du monde du contre-la-montre individuel et par équipe (tous deux en 2017) et deux fois vice-champion olympique (2016 et 2021). (Belga)