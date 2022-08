Tour d'Espagne - Quick-Step Alpha Vinyl avec Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe comme leaders

Quick-Step Alpha Vinyl alignera cinq Belges sur le Tour d'Espagne, qui s'élancera vendredi de Utrecht, aux Pays-Bas. Les deux leaders seront Remco Evenepoel et le Français Julian Alaphilippe.

Vainqueur de la Clasica San Sebastian le 30 juillet dernier, Remco Evenepoel va disputer à 22 ans le deuxième grand tour de sa carrière, après le Giro 2021 au cours duquel il avait dû abandonner. Julian Alaphilippe sera l'autre leader du Wolfpack, lui qui sera présent pour la seconde fois sur la Vuelta après 2017. Le champion du monde avait lourdement chuté à Liège-Bastogne-Liège, ce qui l'avait privé du Tour de France. Il n'a repris la compétiton que fin juillet au Tour de Wallonie. Outre Evenepoel, quatre autres coureurs belges défendront les couleurs du Wolfpack sur les routes espagnoles: Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder et Louis Vervaecke. Le Français Rémi Cavagna et l'Italien Fausto Manada complètent la sélection. "Remco et Julian seront nos leaders pour ce dernier grand tour de la saison", explique le directeur sportif Klaas Lodewyck. "Pour Remco, ce sera une toute nouvelle aventure. Il ne prendra pas le départ comme favori au général, nous verrons au jour le jour comment cela se passe. Julian prendra le départ après une saison difficile mais il a travaillé dur et il visera plusieurs étapes". (Belga)