Nicky Degrendele en demi-finales du keirin aux championnats d'Europe

Seule Belge engagée dans les épreuves de sprint en cyclisme sur piste en Bavière - elle avait été éliminée en 8es de finale du sprint -, Nicky Degrendele s'est qualifiée pour les demi-finales de l'épreuve du keirin aux championnats d'Europe mardi à Munich.

Nicky Degrendele, 25 ans, a pris la deuxième place de la première des trois séries derrière l'Allemande Lea Friedrich, championne d'Europe du sprint par équipe et 4e du sprint, et disputera les demi-finales à 16h30 mardi. Les engagées, dont les positions sont tirées au sort, tournent 8 tours derrière un vélo électrique qui s'écarte à trois tours de l'arrivée. Les deux premiers de chaque série sont qualifiés pour les demi-finales, les autres doivent passer par des repêchages. La native de Knokke avait été championne du monde de keirin en 2018, après une médaille de bronze dans la même discipline un an plus tôt. Elle avait aussi décroché la médaille d'argent du keirin lors de l'Euro 2018, disputé dans le cadre de la première édition de ces championnats européens à Glasgow. (Belga)