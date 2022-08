Reprise du feu de forêt dans un parc naturel du centre du Portugal

Le feu de forêt dans un parc naturel de la Serra da Estrela, déclaré maîtrisé la semaine dernière dans le centre du Portugal, s'est à nouveau embrasé mobilisant mardi matin plus d'un millier de pompiers, selon la protection civile.

Après avoir été déclaré maîtrisé dans la nuit de vendredi à samedi, le feu "au comportement violent" a repris lundi après-midi, attisé par "un vent fort", a expliqué lundi soir le commandant de la protection civile André Fernandes lors d'un point de presse. Plusieurs villages ont été évacués de manière préventive, a-t-il précisé. Le brasier de la Serra da Estrela, qui est déjà le plus important de cet été au Portugal, a fait partir en fumée quelque 15.000 hectares, selon les dernières données encore provisoires des autorités portugaises. Ce feu, qui s'était déclaré le 6 août dans les environs de Covilha (centre), a détruit des zones de forêt uniques de ce géoparc mondial reconnu par l'Unesco, au coeur de la chaîne de montagnes de la Serra da Estrela culminant à environ 2.000 mètres. Alors que le commandement de la protection civile est critiqué pour sa gestion des opérations, le ministre de l'Intérieur José Luis Carneiro s'est engagé lundi à lancer une évaluation "des causes structurelles" et de la "méthode de combat" contre les incendies "une fois que le feu de Serra da Estrela sera éteint". Le Portugal, qui connaît cette année une sécheresse exceptionnelle, a connu le mois de juillet le plus chaud depuis près d'un siècle. Depuis le début de l'année, quelque 80.000 hectares sont déjà partis en fumée, soit la superficie la plus étendue depuis les incendies meurtriers de 2017 qui avaient fait une centaine de victimes, selon le dernier bilan de l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts. (Belga)