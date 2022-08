Tour du Limousin - Le Français Julien Simon remporte la première étape

Le Français Julien Simon (TotalEnergies) a remporté la première étape du Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine (2.1), disputée sur 176,4 kilomètres entre Verneuil-sur-Vienne et La Souterraine, mardi en France.Pour sa 13e victoire professionnelle, la 3e cette saison, Julian Simon, 36 ans, a déjoué le sprint en attaquant à quelques hectomètres de la ligne résistant d'extrême justesse au retour du peloton. Il endosse le premier maillot de leader et devance l'Italien Matteo Trentin (UAE Team Emirates), 2e, et l'Espagnol Alex Aranburu Deba (Movistar), 3e. Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB) a fait partie de l'échappée du jour, sous la pluie ,composée de cinq hommes avec l'Espagnol Joel Nicolau Beltran (Caja Rural - Seguros RGA) ainsi que les Français Clément Carisey (Go Sport - Roubaix Lille Métropole), Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën) et Alexis Gougeard (B&B Hotels - KTM). Les fuyards repris à moins de 10 bornes du but, le peloton a tenté de contenir les dernières velléités, dont celle du Français Valentin Madouas (Groupama - FDJ) avant de se faire surprendre à quelques hectomètres par Julian Simon. Mercredi, la deuxième étape sera longue de 184,7 kilomètres et verra le peloton relier Le Grand Périgueux Champcevinel à Ribérac, en Dordogne. Cette 55e édition de la course par étapes française s'achève vendredi à Limoges. On y connaitra le successeur du Français Warren Barguil, vainqueur final en 2021. Douze Belges ont pris le départ de la course, dont le futur retraité Philippe Gilbert (Lotto Soudal) et le champion olympique de Rio en 2016 Greg Van Avermaet (AG2R Citroën). (Belga)