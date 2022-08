Championnats européens - Largement en tête, Nafi Thiam est "très contente" après la première journée

Nafissatou Thiam compte 214 points d'avance sur Noor Vidts au soir de la première journée de l'heptatlon de l'Euro, mercredi à Munich. "Je suis vraiment satisfaite", a lancé la double championne olympique et mondiale de la discipline.

La Namuroise a surtout fait la différence à la hauteur, avec une barre franchie à 1m98. "Les haies étaient super, la hauteur encore mieux. Si je me suis surprise ? Oui et non. Je n'ai pas amélioré mon record personnel (2m02, ndlr) mais cela fait du bien de s'en approcher. Je me suis fait mal au pied sur ma 3e tentative à 2m01, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. Au poids, je suis déjà allée plus loin à l'entraînement. C'est frustrant mais certainement pas mauvais non plus." "Avec seulement trois semaines de récupération depuis les Mondiaux d'Eugene, je ne savais pas à quoi m'attendre lors de cette première journée, mais j'en suis vraiment très contente. La journée a été longue, on a d'ailleurs pu le constater sur le 200 mètres où tout le monde paraissait un peu fatigué, y compris moi." Malgré son viatique, Thiam reste alerte avant les trois dernières épreuves de jeudi. "Ce sera une journée compliquée. La longueur, c'est toujours délicat et ce sera crucial de débuter avec un bon saut", a lancé la Namuroise, dont le principal souci est d'abord de récupérer. "Avec la fatigue accumulée depuis Eugene, c'est d'autant plus important." Bien qu'en avance sur les bases de son record personnel de 7.013 points, établi à Götzis en 2017, Thiam ne veut pas se concentrer là-dessus. "C'est un championnat, je veux d'abord défendre mon titre. Nous verrons bien, même si c'est clair que je suis en forme", a ponctué Thiam, estimant toutefois qu'il était compliqué d'égaler ses 59 mètres au javelot, performance réalisée lors de son record personnel. (Belga)