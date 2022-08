Chloé Caulier 6e après l'épreuve de blocs au combiné en escalade

Chloé Caulier a pris la 6e place de l'épreuve de blocs, première des deux spécialités du combiné aux championnats d'Europe d'escalade mercredi à Munich, Allemagne.

La Bruxelloise, 25 ans, a totalisé 58,9 points à l'issue de ses quatre passages dans les blocs atteignant par deux fois le sommet (25 pts) - mais ne parvenant à s'y maintenir suffisamment la première fois (24,9 pts) -, une fois la zone 2 (6 pts) et une fois la zone 1 seulement (3 points). La Slovène Janja Garnbret, 23 ans, première championne olympique de l'histoire et double championne d'Europe à Munich en difficulté et en blocs, a atteint le sommet à quatre reprises totalisant le maximum de 99,9 points. Elle devance l'Allemande Hannah Meul (80,9 pts), 2e et une autre grimpeuse slovène, Mia Krampl (80,9 points), 3e. La seconde épreuve de ce combiné, la difficulté (lead) débute à 17h00, une discipline sur laquelle Chloé Caulier est cependant moins à l'aise. Quatrième de l'épreuve de blocs (boulder) et 16e de l'épreuve de difficulté (lead), Chloé Caulier s'était qualifiée parmi les 8 finalistes pour disputer ce combiné. Cette combinaison sera celle proposée aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour la première fois aux JO de Tokyo, l'escalade rassemblait les trois disciplines: vitesse, difficulté et blocs. Pour Paris, seules les épreuves de blocs et de difficulté sont en effet reprises dans le combiné. Il n'y a pas de grimpeurs belges en finale du combiné à l'Euro chez les messieurs jeudi. (Belga)